Руководство норвежского госфонда предложило отказаться от инвестиций в нефть и газ

Norges Bank Investment Management (NBIM), отвечающая за управление Государственным пенсионным фондом Норвегии, предложила министерству финансов страны отказаться от инвестиций в бумаги компаний нефтегазового сектора.

По мнению управляющей компании, таким образом удастся снизить риск, связанный с возможным падением цен на нефть и газ.

Как подчеркивается в письме NBIM, направленном в Минфин, рекомендация связана исключительно с финансовыми соображениями и не отражает какого-либо прогноза относительно будущих цен на энергоносители или будущего компаний сектора.

Инвестиции норвежского госфонда, который также называют Нефтяным фондом, в нефтегазовый сектор составляют порядка $35 млрд. Из этой суммы $5,36 млрд составляют инвестиции в акции Royal Dutch Shell, $3,1 млрд - в бумаги ExxonMobil, по $2 млрд - в Chevron, BP и Total.

Общий объем активов под управлением фонда превышает $1 трлн, ему принадлежит около 1,5% всех акций в мире.