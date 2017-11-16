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ТЭК 16.11.2017 17:35

Руководство норвежского госфонда предложило отказаться от инвестиций в нефть и газ

Norges Bank Investment Management (NBIM), отвечающая за управление Государственным пенсионным фондом Норвегии, предложила министерству финансов страны отказаться от инвестиций в бумаги компаний нефтегазового сектора.

По мнению управляющей компании, таким образом удастся снизить риск, связанный с возможным падением цен на нефть и газ.

Как подчеркивается в письме NBIM, направленном в Минфин, рекомендация связана исключительно с финансовыми соображениями и не отражает какого-либо прогноза относительно будущих цен на энергоносители или будущего компаний сектора.

Инвестиции норвежского госфонда, который также называют Нефтяным фондом, в нефтегазовый сектор составляют порядка $35 млрд. Из этой суммы $5,36 млрд составляют инвестиции в акции Royal Dutch Shell, $3,1 млрд - в бумаги ExxonMobil, по $2 млрд - в Chevron, BP и Total.

Общий объем активов под управлением фонда превышает $1 трлн, ему принадлежит около 1,5% всех акций в мире.

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Тэги: НОРВЕГИЯ, ГОСИНВЕСТФОНД, НЕФТЕГАЗ, АКЦИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]