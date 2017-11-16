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СНГ 16.11.2017 18:49

Песков подтвердил, что в Сочи пройдет саммит Россия-Турция-Иран, повестка - Сирия

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что в Сочи пройдет саммит Россия-Турция-Иран по Сирии - стран-гарантов сирийского урегулирования.

"Подтверждается", - сказал Д.Песков журналистам, отвечая на вопрос, подтверждается ли проведение в Сочи саммита Россия-Турция-Иран.

Он добавил: "Речь идет о странах-гарантах сирийского урегулирования. Повестка - Сирия".

Ранее появились сообщения о том, что 22 ноября в Сочи состоится саммит, в котором примут участие лидеры трех стран.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ИРАН, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]