Песков подтвердил, что в Сочи пройдет саммит Россия-Турция-Иран, повестка - Сирия

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что в Сочи пройдет саммит Россия-Турция-Иран по Сирии - стран-гарантов сирийского урегулирования.

"Подтверждается", - сказал Д.Песков журналистам, отвечая на вопрос, подтверждается ли проведение в Сочи саммита Россия-Турция-Иран.

Он добавил: "Речь идет о странах-гарантах сирийского урегулирования. Повестка - Сирия".

Ранее появились сообщения о том, что 22 ноября в Сочи состоится саммит, в котором примут участие лидеры трех стран.