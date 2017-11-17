Атамбаев перед сложением полномочий президента Киргизии отправил в отставку вице-премьера Зилалиева

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев освободил от должности вице-премьера Дуйшенбека Зилалиева, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе главы государства
"Президент А.Атамбаев подписал указ, согласно которому Д.Зилалиев освобожден от занимаемой должности вице-премьера Киргизии", - сказал собеседник агентства.
По его словам, данное решение принято на основании представления премьер-министра Киргизии Сапара Исакова, который объяснил свое решение переходом Д.Зилалиева на другую работу.
Кроме того А.Атамбаев подписал распоряжение о назначении Марата Торобекова заместителем секретаря Совета безопасности Киргизии.
Д.Зилалиев был назначен на пост вице-премьера в конце августа. Он стал членом нового кабинета во главе с С.Исаковым. В 2011-2013 годах он занимал пост заместителя секретаря Совета обороны Киргизии. С 2013 по 2016 годы являлся директором Госагентства геологии и минеральных ресурсов. С 2016 по 2017 год - глава Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования.
Полномочия А.Атамбаева на посту президента Киргизии истекают 24 ноября в связи со вступлением в должность нового главы республики Сооронбая Жээнбекова.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
РФ не приемлет голословных обвинений от Лондона "о российском вмешательстве в дела Великобритании" - посольство
Главы МИД Азербайджана и Армении проведут встречу в декабре в Вене в кулуарах СМИД ОБСЕ – заявление
Инвестиции в сферу промышленности Азербайджана в январе-октябре сократились на 7%
Банки-агенты АИФ в 2006-2017гг выдали кредитов на 900 млн манатов, за последние 10 дней – более 7 млн манатов
АБР в начале декабря утвердит выделение Азербайджану кредита в $250 млн на улучшение госуправления и повышение эффективности госсектора
Крупнейший розовый бриллиант в мире не нашел покупателя на аукционе Sothebys
Рынок космических услуг вырастет до $2,7 трлн к 2045 г. - BofAML
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Хырдалане
Президент Азербайджана принял участие в открытие Олимпийского комплекса в Хырдалане
Британский премьер-министр Мэй обвинила РФ в попытках "подорвать свободные общества"
ИВ Гянджи получит 7 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов и на работы по обустройству в городе
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
В РИКЦ участники культурно-деловой миссии Санкт-Петербурга в Азербайджане встретились с блокадниками Ленинграда
В Баку был показан спектакль «Петербургские квартиры»
В РИКЦ в Баку рассказали о творчестве азербайджанских художников, обучавшихся в России
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»