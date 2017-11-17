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СНГ 17.11.2017 10:17

Атамбаев перед сложением полномочий президента Киргизии отправил в отставку вице-премьера Зилалиева

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев освободил от должности вице-премьера Дуйшенбека Зилалиева, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе главы государства

"Президент А.Атамбаев подписал указ, согласно которому Д.Зилалиев освобожден от занимаемой должности вице-премьера Киргизии", - сказал собеседник агентства.

По его словам, данное решение принято на основании представления премьер-министра Киргизии Сапара Исакова, который объяснил свое решение переходом Д.Зилалиева на другую работу.

Кроме того А.Атамбаев подписал распоряжение о назначении Марата Торобекова заместителем секретаря Совета безопасности Киргизии.

Д.Зилалиев был назначен на пост вице-премьера в конце августа. Он стал членом нового кабинета во главе с С.Исаковым. В 2011-2013 годах он занимал пост заместителя секретаря Совета обороны Киргизии. С 2013 по 2016 годы являлся директором Госагентства геологии и минеральных ресурсов. С 2016 по 2017 год - глава Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования.

Полномочия А.Атамбаева на посту президента Киргизии истекают 24 ноября в связи со вступлением в должность нового главы республики Сооронбая Жээнбекова.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, КАДРЫ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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