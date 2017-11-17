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СНГ 17.11.2017 15:12

МИД Белоруссии отказался комментировать информацию о задержании украинского журналиста

Министерство иностранных дел Белоруссии пока не комментирует появившуюся информацию о задержании в республике собкора UA:Украинское радио, гражданина Украины Павла Шаройко, заявил агентству "Интерфакс-Запад" начальник информации - пресс-секретарь белорусского МИД Дмитрий Мирончик в пятницу.

"Мы можем подтвердить, что Шаройко аккредитован в качестве иностранного журналиста, но пока мы эту информацию (про задержание - ИФ) не комментируем", - сказал Д.Мирончик.

Ранее в пятницу председатель Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания на странице в Фейсбуке сообщил: "Задержан собкор UA:Украинское Радио в Белоруссии, гражданин Украины Павел Шаройко. От официальных ответов на наш запрос посольство Белоруссии пока уклоняется".

З.Аласания также указал, что согласно имеющейся у него информации, П.Шаройко предъявлено обвинение в "шпионаже".

Позднее на сайте Украинского радио со ссылкой на генерального продюсера Дмитрия Хоркина появилась информация о том, что П.Шаройко уже около двух недель не выходит на связь.

"Все попытки редакции дозвониться до него и его родственников не давали результата. Без ответа оставались сообщения редакции, присланные по электронной почте и через другие интернет-средства коммуникации", - говорится в сообщении.

Посольство Украины в Белоруссии факт ареста пока не опровергло и не подтвердило, отмечает Украинское радио и пытается выяснить все обстоятельства.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, УКРАИНА, ЖУРНАЛИСТ, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]