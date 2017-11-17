МИД Белоруссии отказался комментировать информацию о задержании украинского журналиста

Министерство иностранных дел Белоруссии пока не комментирует появившуюся информацию о задержании в республике собкора UA:Украинское радио, гражданина Украины Павла Шаройко, заявил агентству "Интерфакс-Запад" начальник информации - пресс-секретарь белорусского МИД Дмитрий Мирончик в пятницу.
"Мы можем подтвердить, что Шаройко аккредитован в качестве иностранного журналиста, но пока мы эту информацию (про задержание - ИФ) не комментируем", - сказал Д.Мирончик.
Ранее в пятницу председатель Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания на странице в Фейсбуке сообщил: "Задержан собкор UA:Украинское Радио в Белоруссии, гражданин Украины Павел Шаройко. От официальных ответов на наш запрос посольство Белоруссии пока уклоняется".
З.Аласания также указал, что согласно имеющейся у него информации, П.Шаройко предъявлено обвинение в "шпионаже".
Позднее на сайте Украинского радио со ссылкой на генерального продюсера Дмитрия Хоркина появилась информация о том, что П.Шаройко уже около двух недель не выходит на связь.
"Все попытки редакции дозвониться до него и его родственников не давали результата. Без ответа оставались сообщения редакции, присланные по электронной почте и через другие интернет-средства коммуникации", - говорится в сообщении.
Посольство Украины в Белоруссии факт ареста пока не опровергло и не подтвердило, отмечает Украинское радио и пытается выяснить все обстоятельства.
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