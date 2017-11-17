Мугабе впервые появился на публике после перехода власти в Зимбабве к военным

Президент Зимбабве Роберт Мугабе в пятницу появился на публике впервые с тех пор, как военные взяли под контроль ситуацию в стране, передает в пятницу британский телеканал "Скай ньюз".

93-летний Р.Мугабе прибыл на церемонию вручения дипломов в университете Зимбабве, расположенном в столице страны - городе Хараре. Он присутствует на церемонии ежегодно, так как является его ректором.

Собравшиеся на мероприятии люди радостно приветствовали Р.Мугабе, отмечает телеканал.

Ранее и президент Зимбабве, и его супруга Грейс Мугабе не появлялись на публике, начиная с 15 ноября, когда военные объявили об установлении контроля над государственными телеканалами.

Президент ЮАР Джейкоб Зума утверждал, что Р.Мугабе находится под домашним арестом, а председатель Африканского союза Альфа Конде заявил, что в стране произошел военный переворот.

15 октября военные Зимбабве объявили об установлении контроля над государственными телеканалами, однако они отрицают, что пытаются свергнуть президента Р.Мугабе. Они заявили, что их целью были "преступники, окружающие Роберта Мугабе, которые совершают действия, наносящие государству социальный и экономический вред".