Мугабе впервые появился на публике после перехода власти в Зимбабве к военным

Президент Зимбабве Роберт Мугабе в пятницу появился на публике впервые с тех пор, как военные взяли под контроль ситуацию в стране, передает в пятницу британский телеканал "Скай ньюз".
93-летний Р.Мугабе прибыл на церемонию вручения дипломов в университете Зимбабве, расположенном в столице страны - городе Хараре. Он присутствует на церемонии ежегодно, так как является его ректором.
Собравшиеся на мероприятии люди радостно приветствовали Р.Мугабе, отмечает телеканал.
Ранее и президент Зимбабве, и его супруга Грейс Мугабе не появлялись на публике, начиная с 15 ноября, когда военные объявили об установлении контроля над государственными телеканалами.
Президент ЮАР Джейкоб Зума утверждал, что Р.Мугабе находится под домашним арестом, а председатель Африканского союза Альфа Конде заявил, что в стране произошел военный переворот.
15 октября военные Зимбабве объявили об установлении контроля над государственными телеканалами, однако они отрицают, что пытаются свергнуть президента Р.Мугабе. Они заявили, что их целью были "преступники, окружающие Роберта Мугабе, которые совершают действия, наносящие государству социальный и экономический вред".
Отношения между Баку и Москвой носят стратегический характер – МИД Азербайджана
Баку вновь уличил booking.com в незаконной резервации отелей на оккупированных азербайджанских территориях – МИД
Глава Минобороны Азербайджана провел совещание с руководящим составом, привлеченным к командно-штабным военным играм
Курс манат/доллар на 20 ноября - 1,7002 манат/$1
АБА предлагает Минтруда организовать встречу с членами Экспертной HR-группы
SoftBank планирует инвестировать порядка $25 млрд в Саудовскую Аравию за 3-4 года
Турецких военных отозвали с натовских учений из-за стенда с фото Эрдогана в качестве условного противника
Самую большую анимированную мозаику в мире выложили планшетами Fujitsu в Мюнхене
В Азербайджане за 9 месяцев 2017 года сократилось число браков на 6%, увеличилось число разводов на 14%
Президент Азербайджана принял участие в открытие Олимпийского комплекса в Хырдалане
Британский премьер-министр Мэй обвинила РФ в попытках "подорвать свободные общества"
ИВ Гянджи получит 7 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов и на работы по обустройству в городе
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
В РИКЦ участники культурно-деловой миссии Санкт-Петербурга в Азербайджане встретились с блокадниками Ленинграда
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»