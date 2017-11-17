Россия хочет сделать в Донбассе очередной замороженный конфликт - Кучма

Второй президент Украины (1994-2005), представитель страны в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе (ТКГ) Леонид Кучма считает, что Россия намерена сделать в Донбассе замороженный конфликт.
"То, что предлагает Россия на линии соприкосновения, - это сделать новую границу с Украиной. И сделать что-то по примеру Приднестровья, опять один из замороженных конфликтов, но это будет намного хуже, потому что у Приднестровья нет границы с Россией", - сказал он журналистам в пятницу в Киеве.
По его словам, встреча помощника президента России Владислава Суркова и спецпредставителя США по Украине Курта Волкера не дала результатов. "29 пунктов предложили США, три пункта Россия готова принять, и то, что он (В.Сурков - ИФ) говорит "три - это не ноль" - так это ноль", - считает Л.Кучма.
Он отметил, что не видит на данный момент перспективы решения конфликта в Донбассе. "Такими поступками, которые происходят, шансов добиться мира в том регионе нет", - добавил он.
Представитель Украины в ТКГ также отметил, что украинская позиция должна быть неизменной - миротворческие войска должны присутствовать на всей территории Украины, включая украинско-российскую границу.
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