Казахстанская шахматистка стала послом доброй воли ЮНИСЕФ

Четырехкратная чемпионка мира, международный гроссмейстер Динара Садуакасова назначена национальным послом доброй воли Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане, сообщила пресс-служба ЮНИСЕФ.

Назначение прошло в преддверии Всемирного дня детей, который отмечается ежегодно 20 ноября, говорится в сообщении.

"Популярности недостаточно для того, чтобы завоевать этот титул. Послы доброй воли ЮНИСЕФ демонстрируют искреннюю приверженность продвижению прав детей, основным ценностям и миссии ЮНИСЕФ. Именно таким человеком и является Динара, и мы рады, что наши взгляды и устремления полностью совпали", - отметил представитель ЮНИСЕФ в Казахстане Юрий Оксамитный.

ЮНИСЕФ присуждает данный титул с 1954 года, отмечая вклад знаменитых людей, деятелей культуры, спорта, литературы, в продвижение и защиту прав детей в своих странах и во всем мире.