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СНГ 17.11.2017 18:15

Казахстанская шахматистка стала послом доброй воли ЮНИСЕФ

Четырехкратная чемпионка мира, международный гроссмейстер Динара Садуакасова назначена национальным послом доброй воли Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане, сообщила пресс-служба ЮНИСЕФ.

Назначение прошло в преддверии Всемирного дня детей, который отмечается ежегодно 20 ноября, говорится в сообщении.

"Популярности недостаточно для того, чтобы завоевать этот титул. Послы доброй воли ЮНИСЕФ демонстрируют искреннюю приверженность продвижению прав детей, основным ценностям и миссии ЮНИСЕФ. Именно таким человеком и является Динара, и мы рады, что наши взгляды и устремления полностью совпали", - отметил представитель ЮНИСЕФ в Казахстане Юрий Оксамитный.

ЮНИСЕФ присуждает данный титул с 1954 года, отмечая вклад знаменитых людей, деятелей культуры, спорта, литературы, в продвижение и защиту прав детей в своих странах и во всем мире.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ЮНИСЕФ, ПОСОЛ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]