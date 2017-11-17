Посещение саммита Восточного партнерства президентом Белоруссии могло бы стать хорошим сигналом - МИД Германии

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что посещение президентом Белоруссии Александром Лукашенко саммита Восточного партнерства стало бы хорошим сигналом.

"Предстоит саммит Восточного партнерства в Брюсселе. Белоруссия будет тоже представлена. Есть большие надежды, что сам президент сможет приехать", - сказал З.Габриэль журналистам в пятницу в Минске.

По его словам, это могло бы стать хорошим сигналом.

Саммит "Восточного партнерства" состоится 24 ноября в Брюсселе.