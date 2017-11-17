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Транспорт и связь 17.11.2017 16:28

Сухогруз Гафур Мамедов отправлен для выполнения рейсов в международных водах

ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» (Каспар) отправил сухогруз «Гафур Мамедов» для выполнения рейсов в международных водах, говорится в сообщении пароходства.

«Сухогруз «Гафур Мамедов» в пятницу отправился для загрузки в российский порт Таганрог, откуда направится в Измир. Судно будет задействовано в выполнении рейсов в бассейнах Азовского, Черного и Средиземного морей. Техобслуживание и контроль над сухогрузом будет осуществлять турецкая «дочка» Каспар - компания Caspdry», - говорится в сообщении общества.

По данным общество, это 12-ое по счету судно пароходства, привлеченное к грузоперевозкам за пределами Каспия, включая 11 сухогрузов и один танкер.

Сухогруз «Гафур Мамедов» был построен в 2005 году. Дедвейт судна составляет 5,5 тыс. тонн, длина – 108,3 метра, ширина – 16,5 метров.

Всего парк универсальных сухогрузов Каспар насчитывает 20 судов.

Н.Аббасова

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Тэги: КАСПАР, СУХОГРУЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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