Сухогруз Гафур Мамедов отправлен для выполнения рейсов в международных водах

ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» (Каспар) отправил сухогруз «Гафур Мамедов» для выполнения рейсов в международных водах, говорится в сообщении пароходства.

«Сухогруз «Гафур Мамедов» в пятницу отправился для загрузки в российский порт Таганрог, откуда направится в Измир. Судно будет задействовано в выполнении рейсов в бассейнах Азовского, Черного и Средиземного морей. Техобслуживание и контроль над сухогрузом будет осуществлять турецкая «дочка» Каспар - компания Caspdry», - говорится в сообщении общества.

По данным общество, это 12-ое по счету судно пароходства, привлеченное к грузоперевозкам за пределами Каспия, включая 11 сухогрузов и один танкер.

Сухогруз «Гафур Мамедов» был построен в 2005 году. Дедвейт судна составляет 5,5 тыс. тонн, длина – 108,3 метра, ширина – 16,5 метров.

Всего парк универсальных сухогрузов Каспар насчитывает 20 судов.

Н.Аббасова