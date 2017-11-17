Volkswagen может инвестировать 72 млрд евро за 5 лет - источники

Руководство германского автомобилестроительного концерна Volkswagen AG обсуждает новый пятилетний инвестиционный план, предусматривающий инвестиции в размере 72 млрд евро, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Таким образом, расходы компании составят примерно 14,4 млрд евро в год против текущих 12 млрд евро.
По словам источников, в рамках плана больше всего вырастут инвестиции в разработку и производство автомобилей на электроприводе, тогда как в ряде других сфер ожидается сокращение расходов.
Ранее Volkswagen пообещал сократить капзатраты до 6% выручки к 2020 году с 6,9% в 2016 году.
Акции Volkswagen дорожают в ходе торгов в пятницу на 0,3%, капитализация компании выросла на 19% с начала года и составляет 78 млрд евро.
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