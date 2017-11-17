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Транспорт и связь 17.11.2017 21:46

Volkswagen может инвестировать 72 млрд евро за 5 лет - источники

Руководство германского автомобилестроительного концерна Volkswagen AG обсуждает новый пятилетний инвестиционный план, предусматривающий инвестиции в размере 72 млрд евро, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Таким образом, расходы компании составят примерно 14,4 млрд евро в год против текущих 12 млрд евро.

По словам источников, в рамках плана больше всего вырастут инвестиции в разработку и производство автомобилей на электроприводе, тогда как в ряде других сфер ожидается сокращение расходов.

Ранее Volkswagen пообещал сократить капзатраты до 6% выручки к 2020 году с 6,9% в 2016 году.

Акции Volkswagen дорожают в ходе торгов в пятницу на 0,3%, капитализация компании выросла на 19% с начала года и составляет 78 млрд евро.

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Тэги: VOLKSWAGEN, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]