В центре Брюсселя уже установили главную рождественскую елку Бельгии

В Брюсселе, где принято рано начинать готовиться к рождественским торжествам, на главной площади города - исторической Гран-пляс - установили 22-метровую елку.

Она срублена в заповедном лесу близ города Эйпен, административного центра немецкоязычного сообщества Валлонии, и в пятницу привезена в Брюссель. Елку еще предстоит нарядить. На ней развесят световые гирлянды общей длиной более 1,3 тыс. м.

"Рождественская елка впервые станет составной частью цветомузыкального представления программы "Зимние радости", - приводит сайт RTL-Info слова советника брюссельского муниципалитета по туризму Карин Лальё. - Ее иллюминация будет синхронизирована с 1,6 тыс. светодиодных лент, постоянно украшающих здания Гран-пляс".

Официальное открытие спектакля цвета и музыки запланировано на 24 ноября, когда и стартует программа "Зимние радости".

Елку для столицы, как пишет газета Le Soir, выбирали на основе строгих критериев. Ее высота должна была быть не менее 20 м. Она должна была расти изолированно от других деревьев, чтобы на 360 градусов иметь ровные, красивые ветки, и быть расположенной близ дороги, чтобы при вывозе из леса она не претерпела повреждений и без затруднений была погружена на автомобильную платформу.