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Дальнее зарубежье 18.11.2017 15:56

Десятки тысяч демонстрантов в Хараре требуют ухода в отставку Мугабе

Несколько десятков тысяч человек собрались в субботу на демонстрацию в центре столицы Зимбабве Хараре, чтобы призвать президента страны Роберта Мугабе уйти в отставку, сообщат сайт британской газеты "Гардиан".

Демонстрация проходит с разрешения военных, которые несколько дней назад взяли под контроль ситуацию в стране и теперь ведут переговоры с Р.Мугабе по поводу возможной отставки.

Газета отмечает, что, судя по всему военное командование и руководство правящей партии ЗАНУ-ПФ нацелены на то, чтобы в ближайшие 48 часов решить вопрос об уходе президента со своего поста.

Все 10 региональные отделения партии уже объявили, что выражают недоверие Р.Мугабе.

15 ноября вооруженные силы Зимбабве взяли под контроль ситуацию в стране и задержали ряд близких к Р.Мугабе официальных лиц. Сам 93-летний зимбабвийский президент, предположительно, находится под домашним арестом. Согласно данным СМИ, его супруга Грейс, которую Р.Мугабе, по мнению наблюдателей, хотел сделать своим преемником на посту президента, покинула страну.

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Тэги: ЗИМБАБВЕ, СТОЛИЦА, ПРОТЕСТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]