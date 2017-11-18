Сирийские войска близки к освобождению последнего занимаемого ИГ города в стране

Сирийские правительственные войска проводят в субботу наступательную операцию в городе Абу-Кемаль (провинция Дейр-эз-Зор) и почти вытеснили из него террористов из группировки ИГ, сообщают западные СМИ со ссылкой на данные очевидцев.

Наступление началось в пятницу вечером, а в субботу военные взяли под контроль большую часть города.

Абу-Кемаль считается последним городом на территории Сирии, контролируемым ИГ. Около недели наддал террористы во время контратаки отбили его у сирийской армии. Теперь военные вместе с бойцами проправительственных военизированных формирований стремятся вновь захватить Абу-Кемаль.