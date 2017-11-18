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Дальнее зарубежье 18.11.2017 20:09

Сирийские войска близки к освобождению последнего занимаемого ИГ города в стране

Сирийские правительственные войска проводят в субботу наступательную операцию в городе Абу-Кемаль (провинция Дейр-эз-Зор) и почти вытеснили из него террористов из группировки ИГ, сообщают западные СМИ со ссылкой на данные очевидцев.

Наступление началось в пятницу вечером, а в субботу военные взяли под контроль большую часть города.

Абу-Кемаль считается последним городом на территории Сирии, контролируемым ИГ. Около недели наддал террористы во время контратаки отбили его у сирийской армии. Теперь военные вместе с бойцами проправительственных военизированных формирований стремятся вновь захватить Абу-Кемаль.

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Тэги: СИРИЯ, ВОЕННЫЕ, ГОРОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]