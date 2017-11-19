В ВМС Аргентины заявляют, что, возможно, получены сигналы с пропавшей подводной лодки

ВМС Аргентины, вероятно, удалось получить сигналы с подводной лодки "Сан-Хуан", пропавшей в середине этой недели, сообщает в воскресенье агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на аргентинских военных.

Всего ВМС уловили семь коротких сигналов продолжительностью от 4 до 36 секунд. Их принимали в течение десяти минут разные базы ВМС Аргентины.

По мнению военных, экипаж пытается снова выйти на связь. Однако пока нет точных указаний на то, что сигналы поступили с подводной лодки.

В свою очередь военные пообещали, что будет сделано все для обнаружения источника сигналов.

Подводная лодка ВМС Аргентины "Сан-Хуан" пропала у побережья аргентинской провинции Санта-Крус. Контакт был потерян еще в среду, 15 ноября. Подлодка исчезла в момент перехода с базы ВМС Аргентины "Ушуайя" в место постоянной дислокации на базе "Мар-дель-Плата".

На борту субмарины находились 44 человека.

Помощь в поисках подводной лодки ранее предложили США, Великобритания, Бразилия, Чили, Перу и Уругвай.