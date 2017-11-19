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АПК 19.11.2017 13:15

Грузия экспортировала первые партии мандаринов урожая-2017, две трети поставок пришлось на Россию

В Аджарии, главном регионе-производителе цитрусовых в Грузии, начался сбор урожая мандаринов, первые партии которых уже поставлены на экспорт, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" руководитель координационного штаба по организации сбора, приема, переработки и экспорта цитрусовых урожая-2017 Георгий Сирабидзе.

"Первые 300 тонн мандаринов нового урожая уже поставлены на внешний рынок", - сказал Г.Сирабидзе, отметив, что из них 195 тонн отправлено в Россию, 70 тонн - в Армению, 25 тонн - в Украину, 10 тонн - в Казахстан.

По его словам, в этом году урожай мандаринов в Грузии ожидается в 60 тыс. тонн, в том числе в Аджарии - 50-55 тыс. тонн. Из них планируется экспортировать - 30-35 тыс. тонн.

"Наряду с основными импортерами наших мандаринов, которыми традиционно являются Россия, Украина, Армения, Азербайджан, большую заинтересованность в них проявляют также Белоруссия, страны Прибалтики и Средней Азии", - сказал руководитель штаба.

По данным Национальной службы статистики, в 2016 году в Грузии было собрано 65,5 тыс. тонн цитрусовых, что на 15,6% меньше, чем годом ранее, из них 60 тыс. тонн мандаринов, 2,5 тыс. тонн апельсинов и 3 тыс. тонн лимонов.

В прошлом году республика экспортировала в 10 стран 28 тыс. тонн мандаринов, в том числе в Россию было поставлено 16,3 тыс. тонн, или почти 60% их общего экспорта.

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Тэги: ГРУЗИЯ, МАНДАРИНЫ, УРОЖАЙ, ЭКСПОРТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]