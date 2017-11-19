Грузия экспортировала первые партии мандаринов урожая-2017, две трети поставок пришлось на Россию

В Аджарии, главном регионе-производителе цитрусовых в Грузии, начался сбор урожая мандаринов, первые партии которых уже поставлены на экспорт, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" руководитель координационного штаба по организации сбора, приема, переработки и экспорта цитрусовых урожая-2017 Георгий Сирабидзе.
"Первые 300 тонн мандаринов нового урожая уже поставлены на внешний рынок", - сказал Г.Сирабидзе, отметив, что из них 195 тонн отправлено в Россию, 70 тонн - в Армению, 25 тонн - в Украину, 10 тонн - в Казахстан.
По его словам, в этом году урожай мандаринов в Грузии ожидается в 60 тыс. тонн, в том числе в Аджарии - 50-55 тыс. тонн. Из них планируется экспортировать - 30-35 тыс. тонн.
"Наряду с основными импортерами наших мандаринов, которыми традиционно являются Россия, Украина, Армения, Азербайджан, большую заинтересованность в них проявляют также Белоруссия, страны Прибалтики и Средней Азии", - сказал руководитель штаба.
По данным Национальной службы статистики, в 2016 году в Грузии было собрано 65,5 тыс. тонн цитрусовых, что на 15,6% меньше, чем годом ранее, из них 60 тыс. тонн мандаринов, 2,5 тыс. тонн апельсинов и 3 тыс. тонн лимонов.
В прошлом году республика экспортировала в 10 стран 28 тыс. тонн мандаринов, в том числе в Россию было поставлено 16,3 тыс. тонн, или почти 60% их общего экспорта.
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