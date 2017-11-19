Алиев провел встречу с Лавровым

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье принял российскую делегацию во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, сообщает сайт главы азербайджанского государства.
Подробности беседы не приводятся.
А.Азизов
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