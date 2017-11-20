Партия гашиша на 1 млн евро задержана в Литве, полиция считает, что наркотики предназначались для российского рынка

Сотрудники Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа Литвы задержали в пригороде Утены гражданина со 100 килограммами гашиша, сообщило в понедельник агентство BNS.

Согласно сообщению, в ходе спецоперации 1 ноября в пригороде Утены был задержан гражданин, который пытался вывести наркотические вещества автомобилем Volvo S80 из Литвы в Латвию. Для сокрытия наркотиков была изменена конструкция автомобиля.

По данным полиции, наркотики предназначались для российского рынка. Через несколько дней был задержан и гражданин, подозреваемый в организации этой контрабанды.

Оба подозреваемых находятся под арестом. Задержанные известны полиции, есть подозрения в том, что они достаточно долго занимались подобной деятельностью и могли на этом заработать значительные средства.