Туск обвинил правящую польскую партию в изоляции страны в ЕС, ухудшении отношений с Украиной

Председатель Европейского совета Дональд Туск обвинил правящую в Польше партию "Закон и справедливость" в изоляции страны в Евросоюзе, отметив также ухудшение отношений Варшавы и Киева.
В своем микроблоге в "Твиттере" Д.Туск предположил, что эта стратегия партии может быть частью "плана Кремля".
"Тревога! Острые споры с Украиной, изоляция в Евросоюзе, отход от верховенства закона и независимости судов, атаки на негосударственный сектор и свободные СМИ - все это стратегия "Закона и справедливости" или план Кремля? Слишком много общего, чтобы спокойно спать", - написал Д.Туск, которого цитирует в понедельник радиостанция "Дойче велле".
Она отмечает, что напряженные отношения между польскими властями и Д.Туском продолжаются уже несколько лет. Варшава не скрывала своего раздражения в связи с переизбранием Дональда Туска главой Евросовета в марте 2017 года.
"Происходит атака на Польшу под знаменем Европейского Союза", - заявил тогда лидер польских консерваторов, глава правящей в стране партии Ярослав Качиньский.
Д.Туска, в частности, обвиняют в ошибках в организации расследования крушения самолета президента страны Леха Качиньского под Смоленском весной 2010 года. В августе Д.Туск в Варшаве восемь часов давал показания по этому делу, которое он считает "пропагандистской кампанией" и "инструментом для достижения политических целей".
Отношения между Польшей и Украиной значительно ухудшились в 2017 году - в том числе, из-за разной интерпретации исторических событий. В августе украинская сторона вызвала в МИД посла Польши и вручила ему ноту протеста в связи с планами польских властей разместить на страницах нового паспорта изображение часовни-ротонды, расположенной во Львове. А в ноябре Польша не пустила на свою территорию украинского чиновника Святослава Шеремета.
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