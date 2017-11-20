BP-Azerbaijan в январе-сентябре сократила добычу газа с месторождения Шах-Дениз на 7,5%

Компания BP-Azerbaijan в январе-сентябре 2017 года добыла с месторождения Шах-Дениз 7,4 млрд кубометров газа, что на 7,5% ниже показателя аналогичного периода 2016 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в компании.

«Также в отчетный период с месторождения Шах-Дениз было добыто 1,7 млн тонн конденсата (спад на 10,5%). Максимальная мощность существующей добывающей системы на месторождении составляет 30 млн кубометров газа в сутки или 10,9 млрд кубометров газа в год», - отметили в компании.

По данным компании, в целом с начала разработки месторождения Шах-Дениз с него добыто более 86 млрд кубометров газа и свыше 21 млн тонн конденсата.

Общий объем затрат по проекту Шах-Дениз в январе-сентябре 2017 года составил $2,648 млрд (спад на 14,7%), из которых эксплуатационные расходы составили $0,368 млрд, капитальные затраты - $2,28 млрд. При этом основной объем капитальных затрат был направлен на работы по Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз.

В январе-сентябре 2017 года по транспортировка газа по Южно-кавказской трубопроводной магистрали (ЮКТМ или Баку-Тбилиси-Эрзерум - ИФ) составляла в среднем 20,1 млн кубометров газа в сутки. Эксплуатационные расходы на обслуживание ЮКТМ в январе-сентябре 2017 года составили $21 млн, капитальные затраты - $636 млн.

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта "Шах-Дениз" являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), "ЛУКОЙЛ" (10%), NICO (10%), TPAO (19%).

В настоящее время добыча газа с месторождения Шах-Дениз осуществляется в рамках Стадии-1.

Акционеры консорциума "Шах-Дениз" 17 декабря 2013 года подписали в Баку окончательное инвестиционное решение по Стадии-2 разработки этого месторождения.

Стоимость "Стадии-2" оценивается в $23,9 млрд. Годовой объем добычи в рамках "Стадии-2" составит 16 млрд кубометров в год, из которых 10 млрд будет направляться в Европу, 6 млрд в западные регионы Турции. Поставки газа в Турцию начнутся в июне 2018 года, в Европу - в 2020 году.

Проект Стадия-2 предусматривает строительство двух платформ, бурение 26 подводных скважин, прокладку 500-километровых подводных трубопроводов на глубине 550 метров, расширение Сангачальского терминала, расширение пропускной способности Южно-Кавказской трубопроводной магистрали (Баку-Тбилиси-Эрзерум ИФ) для поставок дополнительных 16 млрд кубометров и строительство 4000 км трубопроводов для доставки азербайджанского газа в Европу.

Н.Аббасова