Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   1.9941 RUR   0.0287 GBR   2.244 TRY   0.4395

Цена на нефть

    $/bbl WTI   56.55 Brent   62.72

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° 17° Завтра 14° 18° 22 Ноя 15° 23 Ноя 11°

ТЭК 20.11.2017 15:37

Petrobras и BP изучают возможность стратегического альянса

Бразильская нефтегазовая компания Petrobras и британская BP подписали письмо о намерениях для оценки возможностей сотрудничества в Бразилии и за рубежом.

Согласно сообщению Petrobras, документ предусматривает сотрудничество в разведке и добыче, нефтепереработке, транспортировке и торговле сжиженным природным газом, нефтью, смазочными материалами и авиационным топливом, а также в производстве и распределении электроэнергии, возобновляемой энергии и в развитии низкоуглеродных технологий. Все это направлено на развитие потенциального стратегического альянса между компаниями.

Petrobras и BP участвовали в третьем раунде торгов на условиях соглашения о разделе продукции, получив право на разведку и разработку Alto de Cabo Frio Central block в составе консорциума 50/50, а также блока Peroba совместно с китайской CNPC, у которой 20%, а у BP и Petrobras по 40%.

Бразильская компания ранее также подписала меморандум о взаимопонимании о возможности формирования стратегического альянса с CNPC.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БРАЗИЛИЯ, PETROBRAS, BP, СОТРУДНИЧЕСТВО

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]