Petrobras и BP изучают возможность стратегического альянса

Бразильская нефтегазовая компания Petrobras и британская BP подписали письмо о намерениях для оценки возможностей сотрудничества в Бразилии и за рубежом.

Согласно сообщению Petrobras, документ предусматривает сотрудничество в разведке и добыче, нефтепереработке, транспортировке и торговле сжиженным природным газом, нефтью, смазочными материалами и авиационным топливом, а также в производстве и распределении электроэнергии, возобновляемой энергии и в развитии низкоуглеродных технологий. Все это направлено на развитие потенциального стратегического альянса между компаниями.

Petrobras и BP участвовали в третьем раунде торгов на условиях соглашения о разделе продукции, получив право на разведку и разработку Alto de Cabo Frio Central block в составе консорциума 50/50, а также блока Peroba совместно с китайской CNPC, у которой 20%, а у BP и Petrobras по 40%.

Бразильская компания ранее также подписала меморандум о взаимопонимании о возможности формирования стратегического альянса с CNPC.