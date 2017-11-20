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Дальнее зарубежье 20.11.2017 16:22

В Южной Корее зафиксировали распространение высокопатогенного птичьего гриппа

Министерство сельского хозяйства Южной Кореи в понедельник подтвердило факт распространения высокопатогенного птичьего гриппа H5N6 на юге страны, сообщил южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн.

Согласно данным министерства, вирус был обнаружен как среди домашних птиц, в частности уток на птицеферме в 300 км к югу от Сеула, так и в помете диких птиц в южных районах страны.

В прошлом году власти Южной Кореи мобилизовали армию для уничтожения домашней птицы с целью предотвращения распространения высокопатогенного птичьего гриппа в стране. Тогда было уничтожено около 26 млн. особей домашней птицы.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ПТИЦЫ, ГРИПП, ОБНАРУЖЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]