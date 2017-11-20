В Южной Корее зафиксировали распространение высокопатогенного птичьего гриппа

Министерство сельского хозяйства Южной Кореи в понедельник подтвердило факт распространения высокопатогенного птичьего гриппа H5N6 на юге страны, сообщил южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн.

Согласно данным министерства, вирус был обнаружен как среди домашних птиц, в частности уток на птицеферме в 300 км к югу от Сеула, так и в помете диких птиц в южных районах страны.

В прошлом году власти Южной Кореи мобилизовали армию для уничтожения домашней птицы с целью предотвращения распространения высокопатогенного птичьего гриппа в стране. Тогда было уничтожено около 26 млн. особей домашней птицы.