Представители Британии, Дании и Франции при НАТО прибыли в Эстонию для подготовки летнего саммита альянса

Представители Франции, Великобритании и Дании при НАТО прибыли в понедельник с визитом в Эстонию для подготовки саммита сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе эстонского министерства иностранных дел.
Как отметила сопровождавшая их представитель Эстонии в НАТО Кюллике Силласте-Эллинг (Kyllike Sillaste-Elling), визит является частью подготовки к предстоящему летом саммиту НАТО.
"Частично главные темы июльского саммита в Брюсселе еще открыты. Мы считаем важным совместно с главными союзниками заранее подготовиться к саммиту", - отметила К.Силласте-Эллинг.
По ее словам, гости представляют самых важных союзников Эстонии, с которыми поддерживается безопасность Европы.
"Прежде всего, визит союзников в Эстонию демонстрирует совместную деятельность по достижению самых главных целей, которыми являются сдерживание и укрепление обороноспособности, борьба против терроризма, сотрудничество НАТО и ЕС, а также отношения НАТО-Россия", - считает она.
Представители Франции, Британии и Дании при НАТО осмотрели военный городок в Тапа, где в настоящее время базируется порядка 1,2 тыс. солдат и офицеров боевой группы НАТО, в которую входят представители вооруженных сил этих трех стран.
Они встретятся с представителями МИД, парламентской комиссии по государственной обороне, побывают в международном центре оборонных исследований. Визит завершит встреча с президентом Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid).
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