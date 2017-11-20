Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   1.9941 RUR   0.0287 GBR   2.244 TRY   0.4395

Цена на нефть

    $/bbl WTI   56.55 Brent   62.72

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° 17° Завтра 14° 18° 22 Ноя 15° 23 Ноя 11°

Внутренняя политика 20.11.2017 17:45

ВС Азербайджана выполнили боевые стрельбы в рамках командно-штабных военных игр - Минобороны

Личный состав ВС Азербайджана, привлеченный к командно-штабных военных игр (КШВИ) выполнил практические действия войск в воздухе, в море и на суше с выполнением боевых стрельб, сообщает пресс-служба азербайджанского Минобороны.

«В рамках КШВИ, на различных полигонах в прифронтовой зоне были проверены практические действия войск в воздухе, в море и на суше с выполнением боевых стрельб», - говорится в сообщении.

Минобороны отмечает, что согласно сценарию, в ходе основного этапа учений, состоящего из нескольких частей, была осуществлена организация взаимодействия, всестороннего обеспечения и управления войсками при наступательных операциях, а также выполнены другие тактические действия.

«Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов высоко оценил профессионализм личного состава, привлеченного к командно-штабным военным играм и успешное выполнение всех поставленных задач»,- отмечается в сообщении.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВС, КВШИ, СТРЕЛЬБЫ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]