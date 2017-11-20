ВС Азербайджана выполнили боевые стрельбы в рамках командно-штабных военных игр - Минобороны

Личный состав ВС Азербайджана, привлеченный к командно-штабных военных игр (КШВИ) выполнил практические действия войск в воздухе, в море и на суше с выполнением боевых стрельб, сообщает пресс-служба азербайджанского Минобороны.

«В рамках КШВИ, на различных полигонах в прифронтовой зоне были проверены практические действия войск в воздухе, в море и на суше с выполнением боевых стрельб», - говорится в сообщении.

Минобороны отмечает, что согласно сценарию, в ходе основного этапа учений, состоящего из нескольких частей, была осуществлена организация взаимодействия, всестороннего обеспечения и управления войсками при наступательных операциях, а также выполнены другие тактические действия.

«Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов высоко оценил профессионализм личного состава, привлеченного к командно-штабным военным играм и успешное выполнение всех поставленных задач»,- отмечается в сообщении.

Ф.Исазаде