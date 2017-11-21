Глава турецкого Генштаба направился в Сочи на встречу с коллегами из России и Ирана

Начальник Генштаба Вооруженных сил Турции Хулуси Акар во вторник отправился в Сочи, чтобы принять участие в трехсторонней встрече со своим российским коллегой Валерием Герасимовым и иранским - Мохаммадом Хосейном Бакери, передает Анатолийское агентство новостей.

Пресс-служба Кремля ранее сообщала, что 22 ноября в среду в Сочи пройдет саммит лидеров РФ, Турции и Ирана. Президенты Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Рухани намерены провести обмен мнениями по вопросу сирийского урегулирования с учетом совместной работы в Астанинском формате. Стороны обсудят дальнейшие шаги по обеспечению долгосрочной нормализации обстановки в Сирии.