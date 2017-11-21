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Регион 21.11.2017 11:32

Глава турецкого Генштаба направился в Сочи на встречу с коллегами из России и Ирана

Начальник Генштаба Вооруженных сил Турции Хулуси Акар во вторник отправился в Сочи, чтобы принять участие в трехсторонней встрече со своим российским коллегой Валерием Герасимовым и иранским - Мохаммадом Хосейном Бакери, передает Анатолийское агентство новостей.

Пресс-служба Кремля ранее сообщала, что 22 ноября в среду в Сочи пройдет саммит лидеров РФ, Турции и Ирана. Президенты Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Рухани намерены провести обмен мнениями по вопросу сирийского урегулирования с учетом совместной работы в Астанинском формате. Стороны обсудят дальнейшие шаги по обеспечению долгосрочной нормализации обстановки в Сирии.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, ГЕНШТАБ, РОССИЯ, ОТЪЕЗД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]