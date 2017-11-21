Главную задачу предстоящего в пятницу саммита "Восточного партнерства" в Евросоюзе видят в сосредоточении усилий на выполнении уже заключенных соглашений в рамках этой программы, заявил журналистам во вторник в Брюсселе высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности.
"Что касается рекомендаций Европейского парламента, мы приветствуем все то внимание, которое он уделяет этому партнерству. И в прошлом Европарламент уже выдвигал очень интересные идеи. Но сказать на этой стадии, войдут ли эти идеи в совместную декларацию саммита, сложно, потому что переговоры (по декларации - ИФ) еще продолжаются и будут завершены в ближайшие дни", - сказал функционер ЕС в ответ на вопрос о предложениях депутатов, выдвинутых на последней пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.
Европарламент предлагал в своей резолюции значительно продвинуться в этой программе и поощрять восточных партнеров, выполняющих существенную часть своих обязательств по соглашениям с ЕС включением их в некоторые внутренние рынки союза, например в энергетический, и даже присоединением к Шенгенскому пространству.
На вопрос о возможном включении в совместную декларацию упоминания о европейской перспективе государств-партнеров собеседник СМИ ответил, что также не может давать комментариев к этому документу на данном этапе.
"Если вы поддерживаете контакты с нашими партнерами, то знаете, что некоторые хотели бы более ясных слов ЕС относительно их устремлений в том, что касается присоединения к союзу. Но я думаю, что ЕС делает максимум возможного. Мы говорим о том, что можем сказать на основе консенсуса между государствами-членами", - заявил европейский чиновник.
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