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Дальнее зарубежье 21.11.2017 17:31

В ЕС задачей саммита "Восточного партнерства" видят выполнение уже заключенных соглашений - источник

Главную задачу предстоящего в пятницу саммита "Восточного партнерства" в Евросоюзе видят в сосредоточении усилий на выполнении уже заключенных соглашений в рамках этой программы, заявил журналистам во вторник в Брюсселе высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности.

"Что касается рекомендаций Европейского парламента, мы приветствуем все то внимание, которое он уделяет этому партнерству. И в прошлом Европарламент уже выдвигал очень интересные идеи. Но сказать на этой стадии, войдут ли эти идеи в совместную декларацию саммита, сложно, потому что переговоры (по декларации - ИФ) еще продолжаются и будут завершены в ближайшие дни", - сказал функционер ЕС в ответ на вопрос о предложениях депутатов, выдвинутых на последней пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

Европарламент предлагал в своей резолюции значительно продвинуться в этой программе и поощрять восточных партнеров, выполняющих существенную часть своих обязательств по соглашениям с ЕС включением их в некоторые внутренние рынки союза, например в энергетический, и даже присоединением к Шенгенскому пространству.

На вопрос о возможном включении в совместную декларацию упоминания о европейской перспективе государств-партнеров собеседник СМИ ответил, что также не может давать комментариев к этому документу на данном этапе.

"Если вы поддерживаете контакты с нашими партнерами, то знаете, что некоторые хотели бы более ясных слов ЕС относительно их устремлений в том, что касается присоединения к союзу. Но я думаю, что ЕС делает максимум возможного. Мы говорим о том, что можем сказать на основе консенсуса между государствами-членами", - заявил европейский чиновник.

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Тэги: ЕС, ВОСТОК, ПАРТНЕРСТВО, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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