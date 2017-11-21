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Дальнее зарубежье 21.11.2017 16:48

Мугабе не смог провести заседание правительства Зимбабве из-за нежелания министров - СМИ

Президент Зимбабве Роберт Мугабе не смог провести заседание правительства из-за противодействия со стороны министров, сообщает во вторник местное издание "Геральд".

"Заседание кабинета министров, созванное этим утром президентом Мугабе, не смогло начаться - министры отнеслись к заседанию с пренебрежением, это последовало за вчерашним совещанием партии ЗАНУ-ПФ (правящая партия Зимбабве - ИФ) и его решением не принимать в нем участие", - пишет газета.

Тем временем, в парламенте Зимбабве началась сессия, посвященная вопросу импичмента Р.Мугабе.

Процедура импичмента, как ожидается, займет два дня: во вторник в парламенте будет создан комитет по вопросу импичмента, а уже в среду в парламенте пройдет голосование.

По словам вице-секретаря по юридическим вопросам ЗАНУ-ПФ Пола Мангваны, основное обвинение против Р.Мугабе состоит в том, что он "допустил, чтобы его жена узурпировала власть над правительством".

Ранее сам президент в официальном телеобращении заявлял, что вопреки поставленному ультиматуму не намерен в ближайшие недели уходить в отставку.

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Тэги: ЗИМБАБВЕ, ПРЕЗИДЕНТ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ПРОБЛЕМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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