Мугабе не смог провести заседание правительства Зимбабве из-за нежелания министров - СМИ

Президент Зимбабве Роберт Мугабе не смог провести заседание правительства из-за противодействия со стороны министров, сообщает во вторник местное издание "Геральд".

"Заседание кабинета министров, созванное этим утром президентом Мугабе, не смогло начаться - министры отнеслись к заседанию с пренебрежением, это последовало за вчерашним совещанием партии ЗАНУ-ПФ (правящая партия Зимбабве - ИФ) и его решением не принимать в нем участие", - пишет газета.

Тем временем, в парламенте Зимбабве началась сессия, посвященная вопросу импичмента Р.Мугабе.

Процедура импичмента, как ожидается, займет два дня: во вторник в парламенте будет создан комитет по вопросу импичмента, а уже в среду в парламенте пройдет голосование.

По словам вице-секретаря по юридическим вопросам ЗАНУ-ПФ Пола Мангваны, основное обвинение против Р.Мугабе состоит в том, что он "допустил, чтобы его жена узурпировала власть над правительством".

Ранее сам президент в официальном телеобращении заявлял, что вопреки поставленному ультиматуму не намерен в ближайшие недели уходить в отставку.