Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   1.9959 RUR   0.0287 GBR   2.2523 TRY   0.4327

Цена на нефть

    $/bbl WTI   56.55 Brent   62.72

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 20° Завтра 16° 23 Ноя 10° 24 Ноя

Дальнее зарубежье 21.11.2017 19:03

В ЕС не считают, что позиция Брюсселя по европейской перспективе стран "Восточного партнерства" изменилась

Евросоюз не менял свою позицию в том, что касается перспективы вступления в ЕС для стран "Восточного партнерства", в том числе для Украины, заявил журналистам во вторник в Брюсселе высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности.

"Соглашение об ассоциации ЕС с Украиной содержит как раз признание европейских устремлений и приветствует европейский выбор Украины. Это терминология, которая использовалась в отношении ассоциированных стран, которую, конечно, также использовали в Риге (на саммите "Восточного партнерства" в мае 2015 года - ИФ), и это основа нашей позиции. Я не вижу никаких изменений в нашей позиции", - сказал собеседник СМИ, которому был задан вопрос о разногласиях стран ЕС относительно европейской перспективы государств-участников "Восточного партнерства".

"Мы признаем эти устремления, мы приветствуем этот выбор, но не говорим большего", - добавил функционер ЕС, который также отметил, что согласование текста совместной декларации саммита еще продолжается, и он не может сказать будет ли включено в этот документ упоминание о европейской перспективе государств-партнеров.

Как сообщалось, саммит "Восточного партнерства" пройдет в Брюсселе 24 ноября.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, ВОСТОК, ПАРТНЕРСТВО, ПЕРСПЕКТИВА


Похожие новости


Министерское совещание стран программы ЕС "Восточное партнерство" пройдет в Брюсселе ЕС открыт для выстраивания отношений не только со странами Восточного партнерства, но и Центральной Азии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]