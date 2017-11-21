Евросоюз не менял свою позицию в том, что касается перспективы вступления в ЕС для стран "Восточного партнерства", в том числе для Украины, заявил журналистам во вторник в Брюсселе высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности.
"Соглашение об ассоциации ЕС с Украиной содержит как раз признание европейских устремлений и приветствует европейский выбор Украины. Это терминология, которая использовалась в отношении ассоциированных стран, которую, конечно, также использовали в Риге (на саммите "Восточного партнерства" в мае 2015 года - ИФ), и это основа нашей позиции. Я не вижу никаких изменений в нашей позиции", - сказал собеседник СМИ, которому был задан вопрос о разногласиях стран ЕС относительно европейской перспективы государств-участников "Восточного партнерства".
"Мы признаем эти устремления, мы приветствуем этот выбор, но не говорим большего", - добавил функционер ЕС, который также отметил, что согласование текста совместной декларации саммита еще продолжается, и он не может сказать будет ли включено в этот документ упоминание о европейской перспективе государств-партнеров.
Как сообщалось, саммит "Восточного партнерства" пройдет в Брюсселе 24 ноября.
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