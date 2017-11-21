Азербайджан в декабре отправит экспортные миссии в ОАЭ и Саудовскую Аравию

Азербайджан в декабре организует экспортные миссии из представителей ненефтяной продукции в ОАЭ и Саудовскую Аравию, заявил президент Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) Руфат Мамедов.

«В декабре в рамках продвижения бренда Made in Azerbaijan будут организованы две экспортные миссии – в Дубай (ОАЭ) и Джидду (Саудовская Аравия), на которых азербайджанские компании представят продукты питания и прохладительные напитки», - сказал Р.Мамедов во вторник на пресс-конференции.

Он назвал страны Персидского залива "привлекательным рынком сбыта азербайджанской ненефтяной продукции". «Арабские государства зависимы от продуктов питания, и наши производители находят в регионе Персидского залива привлекательные рынки для экспорта своей продукции», - подчеркнул глава Azpromo.

По словам Р.Мамедов, перед азербайджанскими производителями стоит задача наращивания экспорта товаров на традиционные рынки, такие, как Россия, и поиск новых рынков.

«В этом году мы вышли на новые рынки поставок нашей ненефтяной продукции, что позволило увеличить экспортные объемы. На основе запросов около 30 азербайджанских производителей мы провели рыночный анализ по примерно 20 странам, что необходимо с точки зрения изучения бизнес-атмосферы на различных рынках. К примеру, ведутся переговоры с крупными сетями розничной торговли в России и Китае», - сказал он.

Р.Мамедов отметил, что в ноябре состоялись две экспортные миссии - в Шанхай и Санкт-Петербург.

По его словам, тремя основными направлениями экспорта азербайджанской ненефтяной продукции являются «Россия, Евросоюз и Китай, включая зону Юго-Восточной Азии».

«В рамках экспортной миссии 15-17 ноября в Санкт-Петербург с крупными сетями супермаркетов обсуждались вопросы экспорта азербайджанской ненефтяной продукции. Уже достигнуты первичные соглашения в этом направлении», - сказал заместитель президента Azpromo Юсиф Абдуллаев.

Он отметил, что Азербайджан собирается наладить поставки широкого ассортимента ненефтяной пищевой продукции с целью диверсификации экспорта товаров, в том числе и сухофруктов.

Р.Бабаев