После ухода Мугабе важно организовать необратимый переход к подлинно демократическим выборам - Могерини

Решение бывшего президента Зимбабве Роберта Мугабе подать в отставку показывает, что он услышал голос народа, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Нашей общей целью является упорядоченный и необратимый переход к подлинно демократическим выборам. Укрепление конституционного порядка и уважение основных прав и свобод являются ключевыми", - говорится в заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам, распространенном вечером во вторник в Брюсселе.

По ее словам, теперь важно "установить инклюзивный диалог, в котором будут учтены чаяния народа Зимбабве о более процветающем и демократическом будущем и который стимулирует ускорение важнейших реформ".

Ф.Могерини заверила, что ЕС готов содействовать этому процессу в сотрудничестве с Африканским союзом и Сообществом развития Юга Африки и оказывать помощь народу Зимбабве всеми имеющимися в его распоряжении инструментами для достижения такой цели.