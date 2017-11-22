После ухода Мугабе важно организовать необратимый переход к подлинно демократическим выборам - Могерини

Решение бывшего президента Зимбабве Роберта Мугабе подать в отставку показывает, что он услышал голос народа, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
"Нашей общей целью является упорядоченный и необратимый переход к подлинно демократическим выборам. Укрепление конституционного порядка и уважение основных прав и свобод являются ключевыми", - говорится в заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам, распространенном вечером во вторник в Брюсселе.
По ее словам, теперь важно "установить инклюзивный диалог, в котором будут учтены чаяния народа Зимбабве о более процветающем и демократическом будущем и который стимулирует ускорение важнейших реформ".
Ф.Могерини заверила, что ЕС готов содействовать этому процессу в сотрудничестве с Африканским союзом и Сообществом развития Юга Африки и оказывать помощь народу Зимбабве всеми имеющимися в его распоряжении инструментами для достижения такой цели.
Вице-спикер Милли Меджлиса выступает за увеличение числа судей и адвокатов в Азербайджане
Реформа система правосудия – один из приоритетов Брюсселя в сотрудничестве с Баку
Глава начальников объединенного штаба Пакистана совершит визит в Азербайджан
Азербайджан увеличил за 9 месяцев импорт минеральных удобрений в 2,1 раза
Азербайджан с 2018г переходит на трехступенчатую систему таможенных пошлин
Мингячевирская ГЭС за 10 месяцев увеличила выработку электроэнергии на 31%
В Азербайджане около 340 человек привлечены к уголовной ответственности в 2017 году за неисполнение судебных требований – министр юстиции
Побег обвиняемых при перевозке выявил недостатки в деятельности Пенитенциарной службы – министр юстиции Азербайджана
Данные 57 млн клиентов и водителей Uber были похищены хакерами в прошлом году
Войска Нахчыванского гарнизона продолжают выполнять задачи в рамках командно-штабных военных игр
Президент Азербайджана принял участие в открытие Олимпийского комплекса в Хырдалане
Британский премьер-министр Мэй обвинила РФ в попытках "подорвать свободные общества"
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Форум и CEO Lunch Tbilisi состоятся 15 декабря
Nobel Oil Services проводит ознакомительные сессии для поставщиков и подрядчиков
В Гяндже состоялся фестиваль культур народов России и Азербайджана. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»