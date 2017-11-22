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Дальнее зарубежье 22.11.2017 09:58

После ухода Мугабе важно организовать необратимый переход к подлинно демократическим выборам - Могерини

Решение бывшего президента Зимбабве Роберта Мугабе подать в отставку показывает, что он услышал голос народа, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Нашей общей целью является упорядоченный и необратимый переход к подлинно демократическим выборам. Укрепление конституционного порядка и уважение основных прав и свобод являются ключевыми", - говорится в заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам, распространенном вечером во вторник в Брюсселе.

По ее словам, теперь важно "установить инклюзивный диалог, в котором будут учтены чаяния народа Зимбабве о более процветающем и демократическом будущем и который стимулирует ускорение важнейших реформ".

Ф.Могерини заверила, что ЕС готов содействовать этому процессу в сотрудничестве с Африканским союзом и Сообществом развития Юга Африки и оказывать помощь народу Зимбабве всеми имеющимися в его распоряжении инструментами для достижения такой цели.

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Тэги: ЕС, ЗИМБАБВЕ, МУГАБЕ, МОГЕРИНИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]