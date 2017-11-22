Объем кредитования предпринимателей в Азербайджане по линии НФПП в 2018г превысит 130 млн манатов – министр экономики

Объем льготного кредитования предпринимателей в Азербайджане по линии Национального фонда поддержки предпринимательства (НФПП) в 2018 году превысит 130 млн манатов, заявил министр экономики Шахин Мустафаев.

"НФПП за счет возвратных средств в 2018 году планирует предоставить предпринимателям льготных кредитов на сумму свыше 130 млн манатов", - сказал Ш.Мустафаев.

НФПП создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2016 году объем льготного кредитования предпринимателей по линии фонда составил 190 млн манатов. В 2017 году объем кредитования из средств фонда планируется в 150 млн манатов.

А.Азизов