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Финансы 22.11.2017 09:18

Объем кредитования предпринимателей в Азербайджане по линии НФПП в 2018г превысит 130 млн манатов – министр экономики

Объем льготного кредитования предпринимателей в Азербайджане по линии Национального фонда поддержки предпринимательства (НФПП) в 2018 году превысит 130 млн манатов, заявил министр экономики Шахин Мустафаев.

"НФПП за счет возвратных средств в 2018 году планирует предоставить предпринимателям льготных кредитов на сумму свыше 130 млн манатов", - сказал Ш.Мустафаев.

НФПП создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2016 году объем льготного кредитования предпринимателей по линии фонда составил 190 млн манатов. В 2017 году объем кредитования из средств фонда планируется в 150 млн манатов.

А.Азизов

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Тэги: НФПП, КРЕДИТЫ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]