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Дальнее зарубежье 22.11.2017 10:45

Пропавшая аргентинская подлодка, возможно, обнаружена в южной Атлантике - СМИ

Экипаж самолета ВВС США, принимающего участие в поисках подлодки ВМС Аргентины "Сан-Хуан", засек на глубине 70 м на юге Атлантики в 300 км от аргентинского побережья крупный металлический объект, сообщает аргентинская газета "Кларин".

По данным издания, сейчас к месту обнаружения объекта направляется миниподлодка, которая займется идентификацией объекта.

Тем временем, ВМС Аргентины не подтверждает эту информацию. В командовании сообщают, что поиски вступают в критическую фазу, поскольку запас кислорода на подлодке рассчитан на 7-10 дней.

Контакт с подлодкой "Сан-Хуан" был потерян неделю назад у побережья аргентинской провинции Санта-Крус в момент перехода с базы ВМС Аргентины "Ушуайя" в место постоянной дислокации на базе "Мар-дель-Плата".

В поисках, кроме аргентинских военных кораблей и самолетов, также принимают участие бразильцы и американцы.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРГЕНТИНА, ПОДЛОДКА, ПОИСКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]