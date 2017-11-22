Пропавшая аргентинская подлодка, возможно, обнаружена в южной Атлантике - СМИ

Экипаж самолета ВВС США, принимающего участие в поисках подлодки ВМС Аргентины "Сан-Хуан", засек на глубине 70 м на юге Атлантики в 300 км от аргентинского побережья крупный металлический объект, сообщает аргентинская газета "Кларин".
По данным издания, сейчас к месту обнаружения объекта направляется миниподлодка, которая займется идентификацией объекта.
Тем временем, ВМС Аргентины не подтверждает эту информацию. В командовании сообщают, что поиски вступают в критическую фазу, поскольку запас кислорода на подлодке рассчитан на 7-10 дней.
Контакт с подлодкой "Сан-Хуан" был потерян неделю назад у побережья аргентинской провинции Санта-Крус в момент перехода с базы ВМС Аргентины "Ушуайя" в место постоянной дислокации на базе "Мар-дель-Плата".
В поисках, кроме аргентинских военных кораблей и самолетов, также принимают участие бразильцы и американцы.
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