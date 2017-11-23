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Внешняя политика 23.11.2017 11:42

Президент Афганистана совершит визит в Азербайджан в конце ноября – диписточник

Президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани совершит 30 ноября визит в Азербайджан, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» дипломатический источник.

«А.Гани совершит визит в Азербайджан с целью участия на VII министериале «Сердце Азии – Стамбульский процесс», который состоится в Баку 30 ноября – 1 декабря»,- сказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, в конференции «Безопасность и экономическая привязанность в укрепленном сердце Азии» примут участие страны и международные организации, поддерживающие «Сердце Азии - Стамбульский процесс». Перед началом конференции 30 ноября в Баку состоится заседание высокопоставленных официальных лиц».

Проведение конференций по проблемам Центральной Азии, и конкретно Афганистана, было совместной инициативой Афганистана и Турции. Стамбульский процесс был запущен в ноябре 2011 года, как платформа для обсуждения региональных проблем. В частности, вопросов обеспечения безопасности, политической и экономической кооперации между Афганистаном, его соседями и региональными партнерами в борьбе против общих угроз, включая антитеррористическую и антинаркотическую деятельность, борьбу с бедностью и экстремизмом путем осуществления шести "Мер по укреплению доверия".

Процесс охватывает 14 стран-участниц, а также 16 стран и 12 региональных и международных организаций, поддерживающих его повестку дня.

Сопредседателем в 2017 году в Сердце Азии – Стамбульский процесс по Афганистану является Азербайджан.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АФГАНИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]