Расходы на содержание парламента Азербайджана в 2018г предлагается увеличить на 4,9%, Счетной палаты – на 0,8%

Смета расходов Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана на 2018 год прогнозируется на уровне 24 млн 232 тыс. манатов, заявил управляющий делами парламента Фирудин Гаджиев в четверг при обсуждении в парламенте сметы расходов парламента на следующий год.

«Это на 1 млн 114,286 тыс. манатов или 4,9% больше, чем в 2017 году», - сказал Ф.Гаджиев.

Согласно смете, фонд оплаты труда составит 68,8% всех расходов.

Парламент также обсудил смету расходов Счетной палаты на 2018 год, которые планируются на уровне 3 млн 852 тыс. манатов, что на 0,8% больше по сравнению с прогнозным показателем на 2017 год.

Согласно смете, более 82% расходов будут направлены на фонд оплаты труда.

Р.Бабаев