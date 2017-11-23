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Финансы 23.11.2017 12:43

Расходы на содержание парламента Азербайджана в 2018г предлагается увеличить на 4,9%, Счетной палаты – на 0,8%

Смета расходов Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана на 2018 год прогнозируется на уровне 24 млн 232 тыс. манатов, заявил управляющий делами парламента Фирудин Гаджиев в четверг при обсуждении в парламенте сметы расходов парламента на следующий год.

«Это на 1 млн 114,286 тыс. манатов или 4,9% больше, чем в 2017 году», - сказал Ф.Гаджиев.

Согласно смете, фонд оплаты труда составит 68,8% всех расходов.

Парламент также обсудил смету расходов Счетной палаты на 2018 год, которые планируются на уровне 3 млн 852 тыс. манатов, что на 0,8% больше по сравнению с прогнозным показателем на 2017 год.

Согласно смете, более 82% расходов будут направлены на фонд оплаты труда.

Р.Бабаев

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Тэги: ПАРЛАМЕНТ, СЧЕТПАЛАТА, РАСХОДЫ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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