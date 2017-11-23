Египет восстанавливает визовый режим с Катаром

Власти Египта восстанавливают с 24 ноября визовый режим с Катаром.

Решение министерства внутренних дел Египта утверждено МИД страны и опубликовано в официальных СМИ Египта.

При этом остается неизвестным, будет ли требоваться виза катарцам, состоящим в браке с египтянами.

В октябре король Бахрейна Хамад бин Иса Аль-Халифа принял решение восстановить визовый режим с Катаром.

Летом 2017 года вокруг Катара разразился дипломатический кризис: 5 июня Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн разорвали дипотношения с Катаром, объявив ему фактическую блокаду. При этом эти страны обвинили катарское руководство в поддержке и финансировании террористических группировок и вмешательстве во внутренние дела других стран. Четыре страны выдвинули Катару 13 требований, которые страна отвергла.