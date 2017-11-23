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Дальнее зарубежье 23.11.2017 15:50

Власти Афганистана оценивают в 3-4 тыс. численность боевиков ИГ в своей стране

В Афганистане насчитывается порядка 3-4 тыс. боевиков, сообщил советник президента Афганистана по национальной безопасности Мохаммад Ханиф Атмар.

"Мы оцениваем их численность примерно в 3-4 тыс. человек. Это, прежде всего, наемники и преступники из Пакистана, есть также афганцы, но в основном ИГ в Афганистане состоит из представителей "Исламского движения Узбекистана", которое заявило о своей верности ИГ", - сказал М.Х.Атмар журналистам в Москве.

Он добавил, что общее число иностранных боевиков в стране оценивается примерно в 10 тыс. человек. "Но как я сказал вчера господину (секретарю СБ РФ Николаю) Патрушеву, ИГ - это не та угроза, которую мы не смогли бы победить общими усилиями. Сейчас террористы пользуются недостатком сотрудничества между ведущими игроками в регионе", - добавил М.Х.Атмар.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ИГ, БОЕВИКИ, ЧИСЛЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]