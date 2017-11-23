Партия власти Турции настаивает на переговорах Асада с сирийской оппозицией

Президент Сирии Башар Асад должен вступить в переговоры с сирийскими оппозиционными силами для совместного поиска политического разрешения конфликтов и прекращения семилетней гражданской войны в стране, заявил спикер правящей в Турции Партии справедливости и развития Махир Унал.
Анкара настаивала на переговорах правительства Сирии с оппозицией с начала гражданской войны в 2010 году, отметил он.
Во время трёхсторонней встречи между лидерами Ирана, России и Турции Реджеп Эрдоган отмечал, что Турция сомневается в возможности сохранения Б.Асада у власти в Сирии "после такого количества жертв", сообщил М.Унал.
"На этом этапе переговоров нет понимания о том, позволит ли политическое решение оставить Б.Асада у власти", - добавил политик.
При этом президент России Владимир Путин отмечал в рамках трехстороннего саммита, что политическое решение должно стать консенсусом, учитывающим интересы всех сторон, в том числе правительства Башара Асада.
Сегодня в Эр-Рияде проходят переговоры между делегациями от разных политических сил Сирии. В декабре Россия намерена провести раунд переговоров между сирийской оппозицией и правительством Б.Асада в Сочи.
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