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Регион 23.11.2017 19:13

Партия власти Турции настаивает на переговорах Асада с сирийской оппозицией

Президент Сирии Башар Асад должен вступить в переговоры с сирийскими оппозиционными силами для совместного поиска политического разрешения конфликтов и прекращения семилетней гражданской войны в стране, заявил спикер правящей в Турции Партии справедливости и развития Махир Унал.

Анкара настаивала на переговорах правительства Сирии с оппозицией с начала гражданской войны в 2010 году, отметил он.

Во время трёхсторонней встречи между лидерами Ирана, России и Турции Реджеп Эрдоган отмечал, что Турция сомневается в возможности сохранения Б.Асада у власти в Сирии "после такого количества жертв", сообщил М.Унал.

"На этом этапе переговоров нет понимания о том, позволит ли политическое решение оставить Б.Асада у власти", - добавил политик.

При этом президент России Владимир Путин отмечал в рамках трехстороннего саммита, что политическое решение должно стать консенсусом, учитывающим интересы всех сторон, в том числе правительства Башара Асада.

Сегодня в Эр-Рияде проходят переговоры между делегациями от разных политических сил Сирии. В декабре Россия намерена провести раунд переговоров между сирийской оппозицией и правительством Б.Асада в Сочи.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, АСАД, ОППОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]