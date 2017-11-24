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СНГ 24.11.2017 09:45

Казахстан и Чехия заключили межправительственное соглашение о борьбе с преступностью и терроризмом

В Астане состоялось подписание межправительственного соглашения между Казахстаном и Чехией о сотрудничестве в борьбе с преступностью, сообщила пресс-служба казахстанского МВД.

"Соглашение создаст правовую основу для сотрудничества между правоохранительными органами Казахстана и Чехии в сфере борьбы с преступностью, в том числе с ее организованными видами, терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и оружия, незаконной миграцией и трафиком людей, киберпреступностью", - говорится в распространенном в пятницу сообщении.

С казахстанской стороны от имени правительства соглашение подписал министр внутренних дел генерал-полковник полиции Калмуханбет Касымов, от чешской стороны - посол в Казахстане Элишка Жигова, отмечается в информации.

Стороны выразили уверенность, что подписанное соглашение придаст новый импульс двустороннему сотрудничеству в сфере борьбы с преступностью, указывается в сообщении.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ЧЕХИЯ, СОГЛАШЕНИЕ, МВД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]