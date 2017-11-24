Казахстан и Чехия заключили межправительственное соглашение о борьбе с преступностью и терроризмом

В Астане состоялось подписание межправительственного соглашения между Казахстаном и Чехией о сотрудничестве в борьбе с преступностью, сообщила пресс-служба казахстанского МВД.
"Соглашение создаст правовую основу для сотрудничества между правоохранительными органами Казахстана и Чехии в сфере борьбы с преступностью, в том числе с ее организованными видами, терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и оружия, незаконной миграцией и трафиком людей, киберпреступностью", - говорится в распространенном в пятницу сообщении.
С казахстанской стороны от имени правительства соглашение подписал министр внутренних дел генерал-полковник полиции Калмуханбет Касымов, от чешской стороны - посол в Казахстане Элишка Жигова, отмечается в информации.
Стороны выразили уверенность, что подписанное соглашение придаст новый импульс двустороннему сотрудничеству в сфере борьбы с преступностью, указывается в сообщении.
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