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Регион 24.11.2017 16:48

Задержанному в ходе боя в Тбилиси иностранцу предъявлены обвинения в терроризме и незаконном хранении оружия

Уничтоженные и задержанный в ходе спецоперации в Тбилиси террористы хранили в съемной квартире большое количество оружия и взрывные устройства, сообщила в пятницу Главная прокуратура Грузии.

"Главная прокуратура Грузии предъявила задержанному С.Д. обвинение во вступлении в иностранную террористическую организацию и участии в террористической деятельности, незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых устройств с террористической целью", - говорится в заявлении прокуратуры.

В нем отмечается, что задержанный иностранец вместе с тремя сообщниками поселился в одной из квартир в доме на улице монаха Габриела Салоса, в которой террористы хранили в большом количестве огнестрельное оружие, взрывчатые вещества и взрывчатые устройства.

"На основании оперативной информации у задержанного С.Д. при обыске были изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы. После его задержания трое террористов, находившиеся в одной из квартир, отказались выполнить требование представителей правоохранительных органов открыть дверь квартиры и сдаться. Они взорвали гранаты и открыли из огнестрельного оружия интенсивную стрельбу, в результате чего различные ранения получили пятеро спецназовцев, один из которых впоследствии скончался", - говорится в заявлении прокуратуры.

В документе отмечается, что следствие по данному делу продолжается.

В пятницу суд в Тбилиси рассматривает вопрос об избрании меры пресечения задержанному.

Заседание по требованию как обвинения, так и защиты проходит в закрытом режиме.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ТЕРРОРИСТ, ПРОКУРАТУРА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]