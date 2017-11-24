Задержанному в ходе боя в Тбилиси иностранцу предъявлены обвинения в терроризме и незаконном хранении оружия

Уничтоженные и задержанный в ходе спецоперации в Тбилиси террористы хранили в съемной квартире большое количество оружия и взрывные устройства, сообщила в пятницу Главная прокуратура Грузии.
"Главная прокуратура Грузии предъявила задержанному С.Д. обвинение во вступлении в иностранную террористическую организацию и участии в террористической деятельности, незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых устройств с террористической целью", - говорится в заявлении прокуратуры.
В нем отмечается, что задержанный иностранец вместе с тремя сообщниками поселился в одной из квартир в доме на улице монаха Габриела Салоса, в которой террористы хранили в большом количестве огнестрельное оружие, взрывчатые вещества и взрывчатые устройства.
"На основании оперативной информации у задержанного С.Д. при обыске были изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы. После его задержания трое террористов, находившиеся в одной из квартир, отказались выполнить требование представителей правоохранительных органов открыть дверь квартиры и сдаться. Они взорвали гранаты и открыли из огнестрельного оружия интенсивную стрельбу, в результате чего различные ранения получили пятеро спецназовцев, один из которых впоследствии скончался", - говорится в заявлении прокуратуры.
В документе отмечается, что следствие по данному делу продолжается.
В пятницу суд в Тбилиси рассматривает вопрос об избрании меры пресечения задержанному.
Заседание по требованию как обвинения, так и защиты проходит в закрытом режиме.
Баку и Москва подписали план сотрудничества в сфере безопасности
Представители ВВС Азербайджана и Турции провели штабные переговоры
Президент Алиев принимает участие в саммите Восточного партнерства ЕС в Брюсселе
ОПЕК и Россия договорились о продлении сделки о сокращении добычи - СМИ
AzerGold планирует в 2018г завершить оценку месторождения медных руд Мазымчай на северо-западе Азербайджана
Азербайджан в январе-сентябре импортировал из России пшеницы на $128 млн, экспортировал орехов на $19 млн
Предприниматели в Азербайджане самостоятельно будут решать вопрос о создании специальных мест для курильщиков
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погиб 1 человек, еще 8 пострадали - МВД
Семье Трампа на День благодарения приготовят фаршированную идейку, пюре и тушеный сладкий картофель
Счетпалата при проверке ИВ Лянкярана по строительству объектов на около 62 млн манатов выявила нарушения и недостатки
Войска Нахчыванского гарнизона продолжают выполнять задачи в рамках командно-штабных военных игр
Президент Азербайджана принял участие в открытие Олимпийского комплекса в Хырдалане
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
В Марокко состоялась презентация международной кампании «Справедливость Ходжалам»
Caspian Energy опубликует инвестиционный рейтинг регионов Азербайджана
При поддержке компании Bakcell в Баку проходит турнир по мини-футболу
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Памятник фашисту Нжде в Ереване стоит на лучшем месте, чем памятник маршалу Баграмяну, что является еще одним наглядным доказательством победы фашистской идеологии в Армении
Правила этикета: первое впечатление всегда верное
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ