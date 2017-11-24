Новый президент Киргизии поручил своему аппарату начать подготовку к коренным реформам во всех сферах жизни страны

Вступивший в пятницу в должность президента Киргизии Сооронбай Жээнбеков провел на этом посту первое совещание, в ходе которого обсудил с руководством своего аппарата план работы на ближайшее время, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главы государства.

По словам собеседника агентства, С.Жээнбеков обозначил краткосрочный план работы, отметил первоочередные цели и задачи, стоящие перед аппаратом и требующие скорого исполнения.

"Глава государства указал на необходимость проработки мер, обеспечивающих, во-первых, преемственность курса Алмазбека Атамбаева, направленного на развитие страны, и, во-вторых, гарантирующих проведение нового этапа коренных реформ во всех сферах жизни страны", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, президент напомнил, что до 15 февраля 2018 года необходимо доработать проект Стратегии устойчивого развития страны с тем, чтобы программный документ, рассчитанный до 2040 года, был принят в конце февраля.

Помимо этого глава государства поставил задачу в ближайшее время провести заседание Совета безопасности Киргизии, на котором будут обозначены основные направления дальнейшей борьбы с коррупцией.

С.Жээнбеков в пятницу вступил в должность президента Киргизии. Он был избран главой республики на выборах 15 октября, получив поддержку 54,22% избирателей.