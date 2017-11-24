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Дальнее зарубежье 24.11.2017 16:32

Президент Египта проведет совещание по безопасности в связи с нападением на мечеть, унесшим жизни десятков человек

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси созывает совещание по безопасности из-за нападения на мечеть на севере Синайского полуострова, сообщает в пятницу сайт межарабского издания "Аль-Арабийя".

Тем временем египетские службы безопасности прочесывают район, где было совершено нападение.

Власти Египта вновь закрыли пропускной пункт на границе с Сектором Газа - в городе Рафах.

Ранее местные СМИ сообщали о том, что в результате нападения на мечеть, расположенную в населенном пункте Рауда в 40 км от города Эль-Ариш, число убитых и раненных составило около 150 человек.

Агентство "Ассошиэйтед Пресс" сообщило со ссылкой на источники, что к мечети подъехали четыре внедорожника с боевиками, которые открыли огонь по людям.

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Тэги: ЕГИПЕТ, НАПАДЕНИЕ, ПРЕЗИДЕНТ, СОВЕЩАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]