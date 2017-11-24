Трамп заявил о планах обсудить с Эрдоганом по телефону ситуацию на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу в телефонном разговоре обсудят ситуацию на Ближнем Востоке, в частности пути достижения мира в этом регионе, сообщил американский президент на своей странице в "Твиттере".
"Этим утром я буду говорить с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о достижении мира в этом бардаке на Ближнем Востоке, который я унаследовал", - написал Д.Трамп.
"Я добьюсь этого (мира - ИФ), но какая же ошибка ценой жизней и долларов (6 трлн) - оказаться там (в этом регионе - ИФ) вообще", - добавил президент США.
В следующем твите Д.Трамп сообщил, что после разговора с Р.Т.Эрдоганом отправится в собственный гольф-клуб для "быстрой" игры в гольф с гольфистами Тайгером Вудсом и Дастином Джонсоном.
"Затем назад в (резиденцию в штате Флорида - ИФ) Мар-а-Лаго для переговоров по возращению еще большего числа рабочих мест и компаний назад в США", - добавил президент.
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