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Дальнее зарубежье 24.11.2017 16:38

Трамп заявил о планах обсудить с Эрдоганом по телефону ситуацию на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу в телефонном разговоре обсудят ситуацию на Ближнем Востоке, в частности пути достижения мира в этом регионе, сообщил американский президент на своей странице в "Твиттере".

"Этим утром я буду говорить с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о достижении мира в этом бардаке на Ближнем Востоке, который я унаследовал", - написал Д.Трамп.

"Я добьюсь этого (мира - ИФ), но какая же ошибка ценой жизней и долларов (6 трлн) - оказаться там (в этом регионе - ИФ) вообще", - добавил президент США.

В следующем твите Д.Трамп сообщил, что после разговора с Р.Т.Эрдоганом отправится в собственный гольф-клуб для "быстрой" игры в гольф с гольфистами Тайгером Вудсом и Дастином Джонсоном.

"Затем назад в (резиденцию в штате Флорида - ИФ) Мар-а-Лаго для переговоров по возращению еще большего числа рабочих мест и компаний назад в США", - добавил президент.

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Тэги: США, ТУРЦИЯ, РАЗГОВОР, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]