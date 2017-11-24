Суд в Праге разрешил экстрадировать в США россиянина, обвиняемого в хакерских атаках

Верховный суд в Праге одобрил возможность экстрадиции в США россиянина Евгения Никулина, обвиняемого американскими властями в хакерских атаках и краже информации с компьютеров компаний LinkedIn и Dropbox, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс".

Таким образом Верховный суд в Праге подтвердил решение муниципального суда Праги.

Отмечается, что теперь решение суда должен рассмотреть министр юстиции Чехии, который и примет окончательное решение относительно возможной экстрадиции.

Е.Никулин был арестован чешскими властями при сотрудничестве с ФБР в октябре прошлого года. Тогда в Белом доме заявили, что США серьезно относятся к проблеме кибербезопасности и будут защищать свои интересы.

В министерстве юстиции США сообщили, что дело хакера засекречено.

В то же время американская компания LinkedIn сообщила, что арест в Чехии гражданина РФ имеет отношение к расследованию дела о кибернападении на LinkedIn в 2012 году. "Мы благодарны за тяжелую работу и самоотверженность ФБР в его усилиях выследить и взять под стражу тех, кто, по-видимому, ответственен за криминальную деятельность", - говорилось в заявлении компании.