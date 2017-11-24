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Дальнее зарубежье 24.11.2017 18:31

Суд в Праге разрешил экстрадировать в США россиянина, обвиняемого в хакерских атаках

Верховный суд в Праге одобрил возможность экстрадиции в США россиянина Евгения Никулина, обвиняемого американскими властями в хакерских атаках и краже информации с компьютеров компаний LinkedIn и Dropbox, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс".

Таким образом Верховный суд в Праге подтвердил решение муниципального суда Праги.

Отмечается, что теперь решение суда должен рассмотреть министр юстиции Чехии, который и примет окончательное решение относительно возможной экстрадиции.

Е.Никулин был арестован чешскими властями при сотрудничестве с ФБР в октябре прошлого года. Тогда в Белом доме заявили, что США серьезно относятся к проблеме кибербезопасности и будут защищать свои интересы.

В министерстве юстиции США сообщили, что дело хакера засекречено.

В то же время американская компания LinkedIn сообщила, что арест в Чехии гражданина РФ имеет отношение к расследованию дела о кибернападении на LinkedIn в 2012 году. "Мы благодарны за тяжелую работу и самоотверженность ФБР в его усилиях выследить и взять под стражу тех, кто, по-видимому, ответственен за криминальную деятельность", - говорилось в заявлении компании.

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Тэги: ЧЕХИЯ, РОССИЯНИН, СУД, ЭКСТРАДИЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]