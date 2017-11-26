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СНГ 26.11.2017 12:35

В Запорожье неизвестные разбили бюст Сталина и бросили его осколки к подножию памятника жертвам Голодомора

В Запорожье неизвестные разбили бюст Иосифа Сталина, который хранился в здании бывшего обкома компартии Украины (КПУ), и бросили его осколки к подножию памятного знака жертвам Голодомора 1932-1933 годов, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".

Позже в соцсетях была распространена информация о том, что был уничтожен "последний памятник Иосифу Сталину в Запорожье". В сообщениях отмечалось, что бюст находился в здании бывшего обкома КПУ, после запрета этой партии в Украине сменившего название на "Благотворительный фонд "Парсек" во главе с экс-лидером Запорожского обкома КПУ.

Присутствовавшие на акции памяти жертвам Голодомора пишут в соцсетях, что "неизвестные патриоты не рассказали, как именно попали в офис обкома Компартии и вынесли оттуда бюст". В пресс-службе Главного управления Нацполиции в Запорожской области отметили, что жалоб в полицию в связи с инцидентом до сих пор не поступало.

Как известно, бюст И.Сталина был установлен в офисе обкома КПУ местными коммунистами в 2010 году, после чего был взорван и восстановлен в 2011 году.

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Тэги: УКРАИНА, БЮСТ, СТАЛИН, ВАНДАЛИЗМ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]