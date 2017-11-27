Вероятный преемник Кастро выступил за сохранение политического курса страны

Первый заместитель председателя Госсовета Кубы Мигель Диас-Канель, комментируя муниципальные выборы, высказался в поддержку сохранения нынешнего политического курса страны, сообщает в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

По его словам, выборы должны стать посланием для остального мира.

"Каким посланием? Единство. Убежденность. Посланием о том, что наш народ не склонится ни перед ураганом, ни, тем более, под давлением извне, а некоторые люди желают, чтобы наша система поменялась", - сказал М.Диас-Канель.

Заявление М.Диас-Канеля, как пишет АП, скорее всего, относилось к администрации США, которые недавно ввели новые ограничения для своих граждан при поездках на Кубу.

В воскресенье на Кубе прошли первые после смерти бывшего лидера кубинской революции Фиделя Кастро выборы. Выборы в муниципальные ассамблеи прошли на месяц позже запланированного срока из-за урагана Ирма, вызвавшего разрушения на северном побережье Кубы. Результаты выборов станут известны в понедельник.

Председатель государственного совета Кубы Рауль Кастро в феврале намерен уйти в отставку, ожидается, что на этом посту его сменит М.Диас-Канель, отмечает АП.