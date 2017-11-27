AccessBank начинает новую скидочную и выигрышную кампанию по картам.

У Вас всё ещё нет пластиковой карты? Ищете выгодную карту? А хотите ли приобрести новый iPhone X? В таком случае, этот момент настал! Воспользуйтесь “Всесторонне выгодной” кампанией, проводимой AccessBank-ом! Эта скидочная и выигрышная кампания будет выгодна для владельцев как новых, так и текущих карт.

Так, в рамках кампании, которая будет проведена с 27.11.2017 по 31.01.2018, Банк предоставляет 50% скидок на предлагаемые карты Mastercard Debit, Mastercard Standard, Mastercard Gold, Visa Classic и Visa Gold.

Кроме того, до 31 января 2018 г. владельцы платежных карт AccessBank-а, совершив безналичную оплату, получат возможность приобрести два новых iPhone X.

Для участия в выигрышной кампании достаточно произвести платежными картами Visa и Mastercard, выпущенными AccessBank-ом (за исключением зарплатных карт и бизнес-карт), безналичную операцию в сумме 20 манатов (или в её валютном эквиваленте) или выше, в любом пункте торговли и обслуживания, как на территории страны, так и за её пределами, а также оплачивая товары и услуги по Интернету (за исключением операций, не участвующих в розыгрыше).

Победители будут определены по итогам подсчётов операций, совершенных за время кампании посредством карт Банка. Два клиента, совершивших наибольшее количество и наибольшую сумму операций, получат новый iPhone X.

Карты AccessBank-а можно заказать в широкой филиальной сети Банка на территории страны, или по данному линку.

Приобретая крайне выгодные платежные карты, вы можете также бесплатно пользоваться услугами myAccess онлайн-банкинг и 3D Secure, а также услугами cashback, Card-to-Card, Cash by Code и т.д.

Подробную информацию можно получить на официальной Интернет-странице Банка, страницах в facebook и twitter, а также в Контактном Центре по номеру 151.