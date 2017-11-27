Ситуация в Зимбабве стабилизировалась - военные

Зимбабве возвращается к нормальной жизни после кризиса, в результате которого занимавший пост президента на протяжении 37 лет Роберт Мугабе ушел в отставку, передает в понедельник агентство "Ассошиэйтед Пресс" (АП) со ссылкой на совместное заявление военных и полиции Зимбабве.

Согласно заявлению, в ближайшее время при патрулировании улиц столицы страны, Хараре, полиции будут помогать военнослужащие Зимбабве.

Тем не менее, по информации агентства, в настоящее время представители сил безопасности страны сообщают об участившихся случаях мародерства и грабежах в частных домах и на фермах по всей стране.

В конце прошлой недели Верховный суд Зимбабве признал законность действий представителей вооруженных сил страны, приведших в итоге к отставке экс-президента, 93-летнего Р.Мугабе. Также Верховный суд страны постановил, что лишение Эммерсона Мнангагвы, принесшего накануне присягу в качестве нового президента страны, поста вице-президента в начале ноября было незаконным.

В начале ноября Р.Мугабе отправил в отставку Э.Мнангагву, обвинив его в подготовке государственного переворота. Э.Мнангагва пользовался поддержкой армии и рассматривался как потенциальный преемник Р.Мугабе во главе государства.

После этого главнокомандующий вооруженными силами страны Константино Чивенга пообещал "вмешаться", чтобы остановить нарастание политической нестабильности в Зимбабве. Через некоторое время спустя военные Зимбабве установили контроль над государственными телеканалами, правительственными учреждениями, вывели на улицы бронетехнику и патрулировали районы Хараре.

Представитель армии Зимбабе заявлял, что военные своими действиями пытаются "остановить ухудшающуюся социальную и экономическую ситуацию в стране". По его словам, бывшего лидера страны Р.Мугабе "окружали преступники, которые совершают действия, наносящие государству социальный и экономический вред". Также военнослужащие отрицали попытку свергнуть бывшего президента.

В итоге после 37 лет на посту президента Р.Мугабе подал в отставку, а пост президента занял Э.Мнангагва.