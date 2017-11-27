Ситуация в Зимбабве стабилизировалась - военные

Зимбабве возвращается к нормальной жизни после кризиса, в результате которого занимавший пост президента на протяжении 37 лет Роберт Мугабе ушел в отставку, передает в понедельник агентство "Ассошиэйтед Пресс" (АП) со ссылкой на совместное заявление военных и полиции Зимбабве.
Согласно заявлению, в ближайшее время при патрулировании улиц столицы страны, Хараре, полиции будут помогать военнослужащие Зимбабве.
Тем не менее, по информации агентства, в настоящее время представители сил безопасности страны сообщают об участившихся случаях мародерства и грабежах в частных домах и на фермах по всей стране.
В конце прошлой недели Верховный суд Зимбабве признал законность действий представителей вооруженных сил страны, приведших в итоге к отставке экс-президента, 93-летнего Р.Мугабе. Также Верховный суд страны постановил, что лишение Эммерсона Мнангагвы, принесшего накануне присягу в качестве нового президента страны, поста вице-президента в начале ноября было незаконным.
В начале ноября Р.Мугабе отправил в отставку Э.Мнангагву, обвинив его в подготовке государственного переворота. Э.Мнангагва пользовался поддержкой армии и рассматривался как потенциальный преемник Р.Мугабе во главе государства.
После этого главнокомандующий вооруженными силами страны Константино Чивенга пообещал "вмешаться", чтобы остановить нарастание политической нестабильности в Зимбабве. Через некоторое время спустя военные Зимбабве установили контроль над государственными телеканалами, правительственными учреждениями, вывели на улицы бронетехнику и патрулировали районы Хараре.
Представитель армии Зимбабе заявлял, что военные своими действиями пытаются "остановить ухудшающуюся социальную и экономическую ситуацию в стране". По его словам, бывшего лидера страны Р.Мугабе "окружали преступники, которые совершают действия, наносящие государству социальный и экономический вред". Также военнослужащие отрицали попытку свергнуть бывшего президента.
В итоге после 37 лет на посту президента Р.Мугабе подал в отставку, а пост президента занял Э.Мнангагва.
Глава ИВ Гянджи стал кавалером ордена «За службу Родине» II степени
Дорохин освобожден от должности посла РФ в Азербайджане
Глава МИД Коста-Рики примет участие в открытии посольства в Баку
Проект закона ЕС о входящих газопроводах вызывает вопросы экспертов
Нефть дешевеет в ожидании заседания ОПЕК, Brent торгуется у $63,5 за баррель
Президент Алиев утвердил Госпрограмму развития шелководства в Азербайджане до 2026г
Раннее бронирование туров в Турцию на лето 2018 г. выросло в несколько раз
Азербайджан представил Германии пакет предложений по сотрудничеству в сфере туризма на 2018 год
Проект улучшения системы водоснабжения Хачмаза и Хызы будет завершен летом 2018г
Счетпалата при проверке ИВ Лянкярана по строительству объектов на около 62 млн манатов выявила нарушения и недостатки
Войска Нахчыванского гарнизона продолжают выполнять задачи в рамках командно-штабных военных игр
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Расширенная сеть LTE Nar теперь доступна в регионах страны
Caspian Energy благодарит SOCAR
Семинар для учителей русского языка состоялся в Ленкорани. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Памятник фашисту Нжде в Ереване стоит на лучшем месте, чем памятник маршалу Баграмяну, что является еще одним наглядным доказательством победы фашистской идеологии в Армении
Правила этикета: первое впечатление всегда верное
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ