После столкновения двух грузовых кораблей у берегов Китая пропали 12 человек

Спасатели ищут у берегов китайской провинции Гуандун 12 человек, пропавших после столкновения двух сухогрузов, сообщают китайские СМИ.

Судно, перевозившее 5 тонн песка, затонуло после столкновения с судном с 5-тонным грузом стали. Второму судну удалось добраться до берега.

В спасательной операции задействованы более 30 кораблей, и вертолет.

11 членов экипажа судна с грузом стали, а также 2 человек с затонувшего корабля удалось спасти.