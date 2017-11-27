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Дальнее зарубежье 27.11.2017 15:24

После столкновения двух грузовых кораблей у берегов Китая пропали 12 человек

Спасатели ищут у берегов китайской провинции Гуандун 12 человек, пропавших после столкновения двух сухогрузов, сообщают китайские СМИ.

Судно, перевозившее 5 тонн песка, затонуло после столкновения с судном с 5-тонным грузом стали. Второму судну удалось добраться до берега.

В спасательной операции задействованы более 30 кораблей, и вертолет.

11 членов экипажа судна с грузом стали, а также 2 человек с затонувшего корабля удалось спасти.

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Тэги: КИТАЙ, КОРАБЛИ, СТОЛКНОВЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]