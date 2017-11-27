Объявленный УК 14 крупных госкомпаний Азербайджана превышает 22 млрд манатов

В Азербайджане на начало 2017 года действуют 2,699 тыс. юридических лиц с государственным капиталом, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Счетной палате.

«Из них 14 являются крупными государственными компаниями с объявленным уставным капиталом 22 млрд 64 млн 281,8 тыс манатов», - отметили в палате.

При этом в Счетпалате подчеркнули, что крупные госкомпании не выплачивают дивиденды в госбюджет Азербайджана.

Б.Рустамбеков