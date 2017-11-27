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Дальнее зарубежье 27.11.2017 18:43

Автомобиль-сканер будет искать контрабанду в самолетах брюссельского аэропорта

Предназначенный в первую очередь для выявления контрабанды наркотиков и сигарет автомобиль-сканнер, представленный прессе в понедельник в брюссельском международном аэропорту "Завентем", способен обнаруживать также взрывчатку, сообщил его генеральный директор Арно Фейст.

Телеканал RTBF показал кадры, на которых фургон, набитый электронной аппаратурой, за 10 мин сканирует с помощью рентгеновского излучения крупный авиалайнер.

"Это важный инструмент в экономическом плане, так как контрабанда наносит существенный ущерб экономике государства", - заявил присутствовавший на презентации министр финансов Бельгии Йохан ван Овертвелдт.

При этом в Генеральной администрации таможни и акцизов и в компании Brussels Airport, которые представляли "Backscatter Van", подчеркивают, что этот сканер будет помогать выявлять "различные формы угроз".

Фургон стоимостью в 1,2 млн евро был в значительной степени оплачен Европейским бюро по борьбе против мошенничества (OLAF), уточнил телеканал.

Как объясняют в администрации аэропорта, сканировать будут самолеты не всех рейсов, а только те, которые в базе данных таможни относятся к направлениям риска.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, АЭРОПОРТ, КОНТРАБАНДА, СКАНИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]