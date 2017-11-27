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Дальнее зарубежье 27.11.2017 19:48

Блок ХДС/ХСС готов к переговорам с социал-демократами - Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что блок Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) готов к переговорам с Социал-демократической партией Германии (СДПГ) о формировании правящей коалиции.

"Мы должны прийти к стабильности - это то, чего от нас ожидают люди. Ввиду этого, мы готовы начать переговоры с СДПГ и вести их так, как мы их вели с СвДП (Свободная демократическая партия) и "Зелеными" - серьезно, с заинтересованностью, обстоятельно и, конечно, с надеждой на успешные переговоры", - сказала А.Меркель в понедельник.

Ранее в этот день сообщалось, что переговоры с СДПГ о формировании коалиции пройдут, как полагают в ХДС, только в начале 2018 года.

На прошлой неделе сорвались переговоры между консервативным блоком А.Меркель и двумя менее крупными партиями о формировании коалиции. Социал-демократы не поддержали предложение о формировании коалиции, но отметили, что открыты к переговорам.

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Тэги: ГЕРАМНИЯ, МЕРКЕЛЬ, СДПГ, ПЕРЕГОВОРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]